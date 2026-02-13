Parigi: scambi al rialzo per Teleperformance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una variazione percentuale del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Teleperformance
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 50,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)