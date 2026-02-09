Parigi: scambi in positivo per Teleperformance

il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,56%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,79 Euro. Prima resistenza a 54,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 51,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)