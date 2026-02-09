Parigi: scambi in positivo per Teleperformance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una variazione percentuale del 3,56%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Teleperformance
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,79 Euro. Prima resistenza a 54,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 51,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)