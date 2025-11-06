Parigi: calo per Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che mostra un decremento del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Teleperformance
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,39 Euro. Supporto visto a quota 58,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)