Parigi: calo per Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che mostra un decremento del 2,14%.

La tendenza ad una settimana di Teleperformance è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Teleperformance resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,39 Euro. Supporto visto a quota 58,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,37.

