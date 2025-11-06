Milano 13:33
Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, con una variazione percentuale dell'1,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Publicis Groupe più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 87,33 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 85,47. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 84,27.

