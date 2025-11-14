Parigi: calo per Publicis Groupe

colosso della pubblicità francese

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,31%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 86,51 Euro. Rischio di discesa fino a 84,85 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 88,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)