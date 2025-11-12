Milano 14:41
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:41
9.903 +0,03%
Francoforte 14:41
24.403 +1,31%

Parigi: balza in avanti Publicis Groupe

Rialzo marcato per il colosso della pubblicità francese, che tratta in utile del 3,12% sui valori precedenti.
