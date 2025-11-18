Milano 13:33
42.973 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:33
9.541 -1,39%
Francoforte 13:33
23.256 -1,42%

Parigi: giornata depressa per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per la big bank francese, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.
