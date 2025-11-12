Milano 14:42
Parigi: scambi in positivo per Publicis Groupe

Parigi: scambi in positivo per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Publicis Groupe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'advertising rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Publicis Groupe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 93,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
