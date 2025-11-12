Parigi: scambi in positivo per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese
, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Publicis Groupe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'advertising
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Publicis Groupe
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 93,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)