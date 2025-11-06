Milano 13:33
43.340 -0,23%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:33
9.761 -0,17%
Francoforte 13:33
23.975 -0,31%

Parigi: scambi al rialzo per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
