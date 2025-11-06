Piazza Affari: in calo Sesa

(Teleborsa) - Sottotono la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che passa di mano con un calo dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Sesa
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,87 Euro. Supporto visto a quota 79,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 86,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)