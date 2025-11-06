Piazza Affari: in calo Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,82%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,87 Euro. Supporto visto a quota 79,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 86,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)