Milano 13:34
43.338 -0,23%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:34
9.759 -0,18%
Francoforte 13:34
23.977 -0,30%

Piazza Affari: in calo Sesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che passa di mano con un calo dell'1,82%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Sesa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,87 Euro. Supporto visto a quota 79,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 86,22.

