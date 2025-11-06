Milano 15:01
43.391 -0,11%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 15:01
9.753 -0,25%
Francoforte 15:01
23.984 -0,27%

Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Profondo rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 73.681,2 punti, in netto calo del 2,15%.
