Piazza Affari: scambi negativi per Webuild

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.
L'andamento di Webuild
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Webuild
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,277 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,353. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,251.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)