Milano 10:28
43.328 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:28
9.760 -0,18%
Francoforte 10:28
24.006 -0,18%

Piazza Affari: scambi negativi per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Webuild
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.

L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Webuild suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,277 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,353. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,251.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
