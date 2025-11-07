Piazza Affari: scambi al rialzo per Safilo

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Safilo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,905 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,841. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,969.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)