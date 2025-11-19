Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

Safilo

FTSE Italia Mid Cap

big dell'occhialeria

Safilo

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,10%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,8 Euro. Primo supporto a 1,754. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,736.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)