Milano 10:08
42.537 -0,70%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:08
9.536 -0,17%
Francoforte 10:08
23.124 -0,24%

Piazza Affari: movimento negativo per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Safilo
Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 2,10%.
Condividi
```