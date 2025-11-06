Solo il 2% delle imprese utilizza il 5G per innovare il proprio modello di business

(Teleborsa) - Nonostante, a parole, sia considerata centrale, oggi,. Inoltre, la. Tuttavia, perper ottimizzare processi core esistenti, come ad esempio l’automazione di linee produttive o attività logistiche.La maggioranza delle imprese italiane si dichiarapercependo come complesso e costoso un cambiamento. La gestione della sicurezza,, in particolare, rappresentano ostacoli significativi a ricercare nuove soluzioni per le reti aziendali.In questo contesto,. Nel 2025 in Italia si. La spesa italiana per progetti di 5G industriale continua la sua crescita), ma resta ancora limitato, assestandosi ad un valore di 10,5 milioni di euro. Aumenta però la maturità e rilevanza dei progetti, infatti l’81% del valore di spesa del 2025 è legato alla realizzazione di reti private su uno o più siti.I principali ambiti di applicazione sono nella. I fondi pubblici continuano a giocare un ruolo importante, anche se in diminuzione: coprono il 39% della spesa nel 2025 e solo il 10% dei nuovi progetti dell’anno è stato avviato con risorse pubbliche, segno di una crescente volontà delle imprese di finanziare reti 5G private con fondi propri e motivazioni industriali più solide.Anche, anche se non ancora pienamente sviluppata. Nel 2025 si contanoche trovano applicazioni prevalentemente in agricoltura, manifattura, difesa e sicurezza, media e intrattenimento.Sono alcuni dei risultati della ricerca dell', presentata oggi durante il convegno "". Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degliche affrontano tutti i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione."L’industria europea delle telecomunicazioni sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui i nuovi paradigmi tecnologici e le difficoltà economiche del settore stanno ridefinendo gli equilibri e la struttura complessiva dell’ecosistema - affermaLentezze nel definire nuove strategie e resistenze al cambiamento dipendono in parte dal contesto competitivo, ma anche dalladel sistema produttivo nel suo complesso: la strategia per sfruttarne pienamente il potenziale della connettività rimane in buona parte ancora da costruire"."In un contesto sempre più digitale, infatti, la connettività rappresenta l’abilitatore di processi e servizi e individuare l’opzione tecnologica più adatta alle proprie esigenze e al proprio contesto operativo è una leva di competitività per le aziende end-user - osservaIl 45% delle grandi e medie grandi aziende italiane considera la connettività un elemento essenziale per garantire la continuità operativa ma non come leva di innovazione, dunque, si accontenta di soluzioni a scaffale al minor prezzo. Una, per configurazioni che consentono di automatizzare processi core. Pochissime, invece, le imprese che hanno costruito business model nuovi con soluzioni di connettività strategiche"."Nel complesso, il 2025 conferma una crescita graduale ma costante del mercato 5G industriale in Europa e in Italia, pur evidenziando ancora alcuni limiti strutturali – dice. Per una maggiore scalabilità dei progetti servono una regolamentazione più uniforme tra i Paesi sulle modalità di accesso allo spettro e garanzie di sicurezza delle reti mobili. Infine,rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo e la diffusione di questo mercato".. L’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry ha mappatoche hanno implementato o avviato almeno in forma sperimentale reti 5G private o dedicate. Escludendo le attività sperimentali, si contano 157 casi che sembrano far riferimento a progetti più maturi e commerciali. Includendo invece anche progetti confidenziali,, in Europa sono complessivamente presenti circa 550 reti 5G private con uno spending superiore ai 50.000 euro.Il confronto evidenzia chesegno di un mercato che si sta spostando progressivamente dalle sperimentazioni aperte alle implementazioni industriali e strategiche. Dalle fonti disponibili, emergono circa 360 casi negli Stati Uniti, anche se risulta complesso disporre di una visione dettagliata.La. "Nel manifatturiero, il 5G può abilitare modelli diil supporto da remoto e l’uso di robotica collaborativa e AGV, mentre nella logistica consente fleet e asset tracking di veicoli e attrezzature, movimentazione autonoma delle merci e sistemi di sorveglianza intelligente basati su telecamere e droni - spiega-. L’approccio del mercato sembra orientarsi sempre più verso un modello ‘use case first’, in cui sono già chiare le applicazioni abilitate dal 5G e la sperimentazione è guidata da obiettivi ben definiti, piuttosto che dalla sola disponibilità di copertura".La mappatura condotta dall’Osservatorio sulle strategie di connettività delle aziende italiane evidenzia che la maggioranza delle imprese end user italiane -- rientra nella categoria di Essential Utility: la connettività è scelta in modo mirato e sufficiente a coprire esigenze specifiche, minimizzando i costi. Un approccio che nel tempo rischia di limitare la capacità di evolvere verso modelli più innovativi.Il: la connettività è considerata un’infrastruttura di efficienza e resilienza, che sostiene l’innovazione di processo e l’ottimizzazione operativa. Questecon un posizionamento solido, che rappresenta una base concreta da cui evolvere verso una visione più strategica.SoloNello specifico, l’11% delle imprese in quella dei Development Playground:, ricorrendo ad attività di scouting tecnologico e co-creazione. Appena il 2% delle imprese è nella categoria di Business Transformer, in cui la connettività è pienamente integrata nella strategia aziendale e l’IT fa da regista. Queste imprese offrono soluzioni integrate abilitate da una connettività performante e affidabile, con manutenzione predittiva, piattaforme digitali, digital twin, servizi remoti intelligenti.