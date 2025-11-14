PMI: solo una su due investe in formazione, cresce divario competitivo nel sistema produttivo italiano

(Teleborsa) - In Italia il 99% delle oltre 4,5 milioni di imprese
è costituito da piccole e medie imprese, ma solo il 51% include la formazione nei propri piani strategici e il 37% non la prevede affatto. È la fotografia di un sistema imprenditoriale che rischia di perdere terreno in un contesto dominato da transizione green, digitalizzazione e intelligenza artificiale.
Secondo le analisi condotte in occasione del PMI DAY 2025 da 24Ore Business School
, digital business school del Gruppo Digit’ED (Nextalia), la cultura manageriale resta uno dei principali punti deboli del tessuto produttivo italiano: solo due imprenditori su dieci possiedono una laurea (fonte Istat). La mancanza di investimenti strutturali in competenze si traduce in minore produttività e capacità di innovazione.“La sostenibilità, la digitalizzazione e il passaggio generazionale sono le tre grandi sfide del nostro tempo, e tutte passano dalle persone,”
spiega Fabio Papa
, economista e direttore dell’Istituto I-AER nonchè coordinatore scientifico MBA Part Time di 24ORE Business School. “Le PMI che investono in formazione vedono risultati tangibili: processi più snelli, decisioni più efficaci e performance migliori. È formazione che genera valore reale.”Dalle analisi
emerge che le imprese cercano soprattutto competenze pratiche e immediatamente applicabili: soft skill (leadership, comunicazione, gestione dello stress), competenze commerciali e sales, project management e conoscenze economico-gestionali di base. Cresce anche la domanda di profili in grado di guidare il cambiamento organizzativo come Project Manager, Sales Manager, Marketing Specialist, HR Manager e Responsabili AFC.Le aree strategiche s
u cui le PMI stanno concentrando gli investimenti includono sostenibilità e transizione green, digital transformation e Big Data, intelligenza artificiale e innovazione, oltre a nuovi modelli organizzativi e HR management. Tutti ambiti che riflettono le principali direttrici di trasformazione globale e le sfide del Made in Italy.