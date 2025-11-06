Milano 12:23
UE avvia indagine antitrust su Deutsche Borse e Nasdaq per possibile collusione su derivati

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se Deutsche Borse e Nasdaq abbiano violato le norme UE in materia di concorrenza coordinando la loro condotta nel settore della quotazione, negoziazione e compensazione di derivati ??finanziari nello Spazio economico europeo (SEE).

La Commissione teme che i due colossi, che gestiscono grandi borse nel settore dei derivati, possano aver stipulato accordi o pratiche concordate per non competere nel SEE per la quotazione, la negoziazione e la compensazione di determinati derivati. Inoltre, la Commissione teme che le entità possano aver: (i) ripartito la domanda; (ii) coordinato i prezzi; e (iii) scambiato informazioni commercialmente sensibili.

Questa indagine, si legge in una nota, rientra negli sforzi della Commissione per garantire un mercato unico equo e aperto e un'Unione dei mercati dei capitali pienamente integrata. "Ciò è fondamentale per realizzare mercati finanziari più efficienti e competitivi nell'Unione europea, in linea con gli obiettivi generali di crescita e competitività", viene sottolineato.

La Commissione condurrà ora la sua indagine approfondita in via prioritaria. L'avvio di un'indagine formale non ne pregiudica l'esito.

Viene svelato che, nel settembre 2024, la Commissione ha effettuato ispezioni a sorpresa presso le sedi di Deutsche Borse e Nasdaq, nell'ambito della propria indagine di propria iniziativa su una possibile collusione nel settore dei derivati ??finanziari. Un derivato è un tipo di contratto finanziario tra due o più parti, il cui valore oscilla in base al prezzo di una o più attività sottostanti. Gli operatori possono acquistare questi contratti in borsa e utilizzarli per coprirsi dai rischi, speculare sull'andamento dell'attività o per fare leva su una posizione.

"Stiamo indagando per verificare se Deutsche Borse e Nasdaq abbiano collaborato per evitare di competere per la quotazione, la negoziazione e la compensazione di determinati derivati ??finanziari - ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Le regole sulla concorrenza contribuiscono a garantire una concorrenza leale e aperta tra le borse finanziarie e a garantire il corretto funzionamento dell'Unione dei Mercati dei Capitali, un pilastro fondamentale per l'innovazione, la stabilità finanziaria e la crescita nell'interesse di tutti i cittadini europei".
