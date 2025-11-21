Francoforte: balza in avanti Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la borsa di Francoforte
, con una variazione percentuale del 3,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Deutsche Boerse
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 218,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 211,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 224,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)