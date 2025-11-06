Milano 17:35
Viatris scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società farmaceutica, che mostra un -5,67%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Viatris più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Viatris rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,72 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
