Zurich, ricavi in forte crescita nei nove mesi 2025 con premi lordi record nel ramo Danni

Zurich Insurance Group

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 ildiha raggiunto, in aumento dell’8%, trainati da una crescita eccezionale nel Retail e dal continuo slancio positivo nel segmento Commercial.Ilcontinua a registrare una crescita redditizia, con premi lordi in aumento dell’11% e ricavi da commissioni in crescita del 17%, sostenuti da prodotti di risparmio e protezione a basso assorbimento di capitale.continua a crescere; i premi lordi dei Farmers Exchanges sono aumentati del 5%. La solida performance sottostante ha supportato il miglioramento del surplus ratio dei Farmers Exchanges, salito a un eccellente 50,9%. La crescita del numero di polizze è accelerata nel terzo trimestre, con +103.000 polizze negli ultimi sei mesi.Il(Swiss Solvency Test - SST) di Zurigo rimane molto solido, stimato al 257% al 30 settembre 2025, che si confronta con il 255% al ??30 giugno 2025. Il miglioramento è stato trainato principalmente dai solidi utili operativi e dai favorevoli movimenti di mercato, parzialmente compensati dall'accantonamento dei dividendi.Zurich Insurance Group ha continuato a registrare una forte crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno. Con une un bilancio solido, Zurich è ben posizionata per cogliere le opportunità di crescita futura e generare rendimenti interessanti nel lungo periodo., ha dichiarato: “Prosegue il forte slancio in tutte le nostre attività, trainato da risultati eccezionali nel Retail, da una crescita redditizia dei premi nel Vita e da un incremento accelerato del numero di polizze in Farmers. Il nostro business Commercial continua a mostrare un’elevata redditività, mentre il focus sul segmento Middle Market e sulle Specialty Lines ci consente di beneficiare dei trend di crescita di lungo periodo, come gli investimenti nelle infrastrutture e nella costruzione legata alla tecnologia.”