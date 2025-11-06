Milano 10:02
Zurich, ricavi in forte crescita nei nove mesi 2025 con premi lordi record nel ramo Danni

Zurich, ricavi in forte crescita nei nove mesi 2025 con premi lordi record nel ramo Danni
(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 il ramo Danni di Zurich Insurance Group ha raggiunto premi lordi record per 38,9 miliardi di dollari, in aumento dell’8%, trainati da una crescita eccezionale nel Retail e dal continuo slancio positivo nel segmento Commercial.

Il ramo Vita continua a registrare una crescita redditizia, con premi lordi in aumento dell’11% e ricavi da commissioni in crescita del 17%, sostenuti da prodotti di risparmio e protezione a basso assorbimento di capitale.

Farmers Management Services continua a crescere; i premi lordi dei Farmers Exchanges sono aumentati del 5%. La solida performance sottostante ha supportato il miglioramento del surplus ratio dei Farmers Exchanges, salito a un eccellente 50,9%. La crescita del numero di polizze è accelerata nel terzo trimestre, con +103.000 polizze negli ultimi sei mesi.

Il coefficiente di solvibilità svizzero (Swiss Solvency Test - SST) di Zurigo rimane molto solido, stimato al 257% al 30 settembre 2025, che si confronta con il 255% al ??30 giugno 2025. Il miglioramento è stato trainato principalmente dai solidi utili operativi e dai favorevoli movimenti di mercato, parzialmente compensati dall'accantonamento dei dividendi.

Zurich Insurance Group ha continuato a registrare una forte crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno. Con un modello di business diversificato e un bilancio solido, Zurich è ben posizionata per cogliere le opportunità di crescita futura e generare rendimenti interessanti nel lungo periodo.

Claudia Cordioli, Group Chief Financial Officer , ha dichiarato: “Prosegue il forte slancio in tutte le nostre attività, trainato da risultati eccezionali nel Retail, da una crescita redditizia dei premi nel Vita e da un incremento accelerato del numero di polizze in Farmers. Il nostro business Commercial continua a mostrare un’elevata redditività, mentre il focus sul segmento Middle Market e sulle Specialty Lines ci consente di beneficiare dei trend di crescita di lungo periodo, come gli investimenti nelle infrastrutture e nella costruzione legata alla tecnologia.”
