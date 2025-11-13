Generali, nei nove mesi utile a 3,3 miliardi (+14%). Borean: sale fiducia su superamento target prefissati

(Teleborsa) - Generali
ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una solida accelerazione dei risultati operativi
e della redditività
, confermando la traiettoria positiva del nuovo piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence
". Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Andrea Sironi, ha approvato i dati al 30 settembre, che evidenziano una crescita diffusa in tutti i segmenti e un rafforzamento della posizione patrimoniale.
I premi lordi
salgono a 73,1 miliardi di euro
, in aumento del 3,7%, trainati soprattutto dal segmento Danni
, in crescita del 7,2%. La raccolta netta Vita
raggiunge 10,4 miliardi
, in forte incremento (+54,9%) grazie al contributo delle linee prioritarie puro rischio e malattia, ibridi e unit-linked.
Il risultato operativo
migliora sensibilmente a 5,9 miliardi (+10,1%). Il segmento Danni è il principale motore della crescita, con un risultato operativo di 2,7 miliardi (+23,9%) e un Combined Ratio in netto miglioramento al 92,3% (-1,7 punti percentuali). Rimane molto positivo anche il Combined Ratio non attualizzato (94,2%). Nel Vita
, il risultato operativo
sale a 3,1 miliardi (+1,8%), mentre il valore della nuova produzione (NBV) avanza del 3,7% a 2,26 miliardi, con un margine sulla nuova produzione al 5,3%. Il CSM Vita cresce a 31,9 miliardi, sostenuto da nuova produzione e rendimento atteso.
Il segmento Asset & Wealth Management
registra un risultato operativo stabile (843 milioni, +0,7%), con l’Asset Management in crescita (+9,9%) anche grazie al consolidamento di Conning Holdings Limited. Il contributo di Banca Generali
si attesta a 414 milioni
.
L’utile netto normalizzato
aumenta del 14% a 3,3 miliardi
, mentre l’utile netto si attesta a 3,2 miliardi (+8,5%). Il patrimonio netto
di Gruppo sale a 30,7 miliardi, nonostante il dividendo pagato e il buyback per 663 milioni.
Sul fronte patrimoniale, il Solvency II Ratio
cresce al 214% (210% a fine 2024), sostenuto dalla generazione normalizzata di capitale e dai movimenti di mercato.
Il CFO Cristiano Borean
ha commentato: "I risultati dei nove mesi di Generali confermano l'ottimo avvio del nuovo ciclo strategico. Tutti i segmenti di business hanno contribuito positivamente alla crescita molto forte del risultato operativo… Abbiamo dunque deciso di trarre vantaggio da tale dinamica positiva, rafforzando ulteriormente il nostro bilancio e aumentando la nostra fiducia nel superamento degli obiettivi strategici prefissati".