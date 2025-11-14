Allianz, utile operativo record nei 9 mesi, atteso ad almeno 17 miliardi per l'intero 2025

Allianz

(Teleborsa) - "Abbiamo conseguito, sostenuti da unae da un'. La nostra performance riflette il costante progresso in tutte le nostre attività, mentre continuiamo a perseguire con disciplina le priorità delineate al Capital Markets Day di dicembre 2024. Allianz continua a creare valore sostenibile per clienti, dipendenti e azionisti. Forte della nostra solida performance e della fiducia nella nostra capacità di raggiungere risultati concreti,, con.", ha affermato, commentando i risultati dei primi nove mesi del 2025.Guardando ai numeri, nelilè stato di 42,8 miliardi di euro (3Q 2024: 42,8 miliardi). La crescita interna, che esclude gli effetti della conversione in valuta estera, nonché acquisizioni e dismissioni, è stata del 5,2%, sostenuta dalla forte crescita nei rami Danni e Gestione Patrimoniale.L'è aumentato del 12,6% a 4,4 miliardi (3,9 miliardi nel 3Q24), raggiungendo il 28% del valore medio delle previsioni aziendali per l'intero anno. La crescita a due cifre dell'utile operativo nel ramo Danni è stata il principale motore, ma tutti i segmenti hanno contribuito.L'è aumentato del 12,7% a 2,9 miliardi (2,5 miliardi nel 3Q24), trainato da un maggiore utile operativo.Invece, neiilè aumentato a 141,2 miliardi (9M 2024: 133,9 miliardi). La crescita interna dell'8,5% è stata sostenuta dalla forte crescita in tutti i segmenti.L'ha registrato un livelloattestandosi a 13,1 miliardi (11,8 miliardi nei 9M24), con un incremento del 10,4%. Il ramo danni è stato il principale motore della crescita, ma tutti i segmenti di business hanno contribuito.L'è aumentato del 10,5%, raggiungendo un solido livello di 8,4 miliardi (7,6 miliardi nei 9M24). Al netto di un accantonamento fiscale una tantum relativo alla prossima cessione della nostra partecipazione nelle joint venture indiane nel primo trimestre e della plusvalenza da dismissione della joint venture UniCredit nel secondo trimestre, l'utile netto core è aumentato dell'8,3%.L'(EPS) è stato pari a 21,43 euro (19,11 euro nei 9M24), con un incremento del 12,2%. Al netto dell'accantonamento fiscale una tantum e della plusvalenza da dismissione sopra menzionati, l'utile per azione core è aumentato del 9,9%.Il ritorno sul capitale proprio (RoE) core annualizzato si è attestato al 18,5% nei primi nove mesi del 2025 (intero anno 2024: 16,9%). Al netto degli effetti dell'accantonamento fiscale una tantum e dell'utile da disinvestimento, il ritorno sul capitale proprio (RoE) core annualizzato è pari al 18,2%.Questa performance è stata conseguita con undel 209% (2Q 2025: 209%), supportato da un'eccellente generazione di capitale operativo di 19 punti percentuali.Ilfino a 2 miliardi di euro, annunciato il 27 febbraio 2025, è stato pienamente eseguito entro il 17 settembre 2025.