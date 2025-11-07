Milano 13:48
42.790 -0,65%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:48
9.659 -0,78%
Francoforte 13:48
23.507 -0,96%

Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 2,10%.
