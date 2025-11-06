Milano 10:19
43.314 -0,29%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:19
9.763 -0,14%
Francoforte 10:19
24.008 -0,17%

Amsterdam: in rally ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: in rally ArcelorMittal
Effervescente il produttore di acciaio, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,05%.
Condividi
```