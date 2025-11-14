Amsterdam: rosso per ArcelorMittal

produttore di acciaio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,90%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)