Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo di ArcelorMittal
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,01 Euro e primo supporto individuato a 34,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)