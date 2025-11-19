Milano 15:17
Migliori e peggiori
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ArcelorMittal. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 35,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 34,06. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
