Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Sostanziale invarianza per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con un -0,19%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63,04. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64,39 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,59.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
