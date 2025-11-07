Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 177,423. Primo supporto visto a 176,203. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 175,727.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)