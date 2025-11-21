Banca Ifis, closing concluso con successo: acquisita Euclidea SIM al 100%

(Teleborsa) - Banca Ifis
ha completato con successo l’acquisizione del 100% di Euclidea SIM, società di intermediazione mobiliare che offre servizi di analisi e gestione di portafogli.
Il closing dell’operazione, spiega una nota, arriva a seguito dell’ottenimento, da parte del Gruppo Banca Ifis, delle necessarie approvazioni previste dalla normativa in essere da parte di Banca d’Italia e del nulla osta rispetto al Golden Power. L’acquisto di Euclidea SIM ha generato un impatto sul CET1
ratio del Gruppo Banca Ifis di circa 20bps.
Con l’acquisizione di Euclidea, attraverso il nuovo marchio Fürstenberg, andrà a comporsi la nuova linea di servizi e prodotti finanziari nella gestione patrimoniale, dei fondi di investimento e di advisory. I prodotti e la piattaforma di investimento continueranno a mantenere il brand Euclidea, che ne caratterizza la qualità, l’impronta innovativa e la proposizione di mercato confermata anche dal track record ottenuto in questi anni.