Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,27%

Il CAC40 esordisce a 7.986,07 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,27%, dopo aver aperto a 7.986,07 punti.
