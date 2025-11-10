Milano 13:26
43.846 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:26
9.778 +0,99%
Francoforte 13:26
24.002 +1,83%

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dell'1,18%)
Spunto rialzista per l'indice di Parigi, in allungo dell'1,18%, dopo aver esordito a 8.044,09.
