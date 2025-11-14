Milano 13-nov
44.755 -0,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 -1,05%
Francoforte 13-nov
24.042 -1,39%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,67%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.029,5 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,67%, dopo aver aperto a 4.029,5 punti.
