Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,18%)

Il CAC40 termina gli scambi a 7.950,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,18%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 7.950,18 punti.
Condividi
```