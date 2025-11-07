Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,34%

Ibex 35 archivia la giornata a 15.901,4 Euro

Madrid segna un mediocre calo dell'1,34%, terminando gli scambi a 15.901,4 Euro.
