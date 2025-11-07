Milano
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 19.00
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,34%
Ibex 35 archivia la giornata a 15.901,4 Euro
Finanza
07 novembre 2025 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dell'1,34%, terminando gli scambi a 15.901,4 Euro.
