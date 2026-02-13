Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:11
24.876 +0,76%
Dow Jones 19:11
49.687 +0,48%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,25%

Ibex 35 archivia la giornata a 17.672,4 Euro

Madrid segna un mediocre calo dell'1,25%, terminando gli scambi a 17.672,4 Euro.
