Milano
17:35
45.431
-1,71%
Nasdaq
19:11
24.876
+0,76%
Dow Jones
19:11
49.687
+0,48%
Londra
17:35
10.446
+0,42%
Francoforte
17:35
24.915
+0,25%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 19.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,25%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,25%
Ibex 35 archivia la giornata a 17.672,4 Euro
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dell'1,25%, terminando gli scambi a 17.672,4 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,43%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,53%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,46%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,42%
Argomenti trattati
Madrid
(113)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-1,25%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,10%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,26%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,25%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,41%
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,97%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto