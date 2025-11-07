Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 21:52
25.012 -0,47%
Dow Jones 21:52
46.935 +0,05%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,16%

Il Dow Jones chiude a 46.987,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,16%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,16%, terminando le negoziazioni a 46.987,1 punti.
Condividi
```