Crolla a New York First Solar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che esibisce una perdita secca del 5,16% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di First Solar
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di First Solar
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 261,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 254,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 268,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)