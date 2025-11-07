Crolla a New York First Solar

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

First Solar

First Solar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 5,16% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 261,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 254,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 268,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)