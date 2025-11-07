Milano 17:07
42.928 -0,33%
Nasdaq 17:07
24.718 -1,64%
Dow Jones 17:07
46.684 -0,49%
Londra 17:07
9.682 -0,56%
Francoforte 17:07
23.558 -0,74%

Crolla a New York First Solar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che esibisce una perdita secca del 5,16% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di First Solar più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di First Solar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 261,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 254,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 268,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
