Milano 10:24
43.198 +0,30%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:24
9.701 -0,36%
Francoforte 10:24
23.718 -0,07%

Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie, che lievita del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wacker Chemie più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Wacker Chemie. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Wacker Chemie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69,58 Euro. Primo supporto a 67,98. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 66,92.

