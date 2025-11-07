Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca
, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
L'andamento di Lanxess
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,19 Euro. Prima resistenza a 17,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)