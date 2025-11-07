Milano 10:24
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.

L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,19 Euro. Prima resistenza a 17,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
