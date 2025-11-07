Milano 13:49
Francoforte: calo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging, che tratta con una perdita del 3,58%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di contenitori, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,85 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23,47.

