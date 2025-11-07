Milano 10:24
43.198 +0,30%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:24
9.701 -0,36%
Francoforte 10:24
23.718 -0,07%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie

Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie, con una variazione percentuale del 2,68%.
