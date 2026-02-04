Wacker Chemie, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Wacker Chemie

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,92%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,05%, rispetto a -0,68% del).Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 73,52 Euro. Supporto stimato a 70,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 76,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)