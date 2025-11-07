Milano 13:50
42.764 -0,71%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:50
9.658 -0,80%
Francoforte 13:50
23.499 -0,99%

Francoforte: performance negativa per Siemens

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia elettronica tedesca, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 241,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 232,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 229,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
