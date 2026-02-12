Francoforte: spinge in avanti Siemens

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia elettronica tedesca
, che scambia in rialzo del 6,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società tech
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 274,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 267,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 281,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)