Milano 10:11
46.908 +0,85%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:11
10.526 +0,51%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: spinge in avanti Siemens

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia elettronica tedesca, che scambia in rialzo del 6,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 274,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 267,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 281,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
