Milano 14:43
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:43
10.577 +0,88%
Francoforte 14:43
24.218 +1,80%

Francoforte: balza in avanti Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Siemens
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca, che lievita del 2,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,71%, rispetto a -3,39% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 227,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 236,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 221,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
