Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca
, che lievita del 2,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,71%, rispetto a -3,39% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il quadro tecnico della società tech
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 227,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 236,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 221,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)