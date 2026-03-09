Francoforte: perdite consistenti per Siemens

compagnia elettronica tedesca

Siemens

DAX

società tech

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -3,83%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 215,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 217,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 214.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)