Milano 12:05
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:05
10.667 +1,05%
Francoforte 12:05
25.256 +1,03%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca, con una variazione percentuale del 3,10%.

Lo scenario su base settimanale di Siemens rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 239,8 Euro con prima area di resistenza vista a 244,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 236,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```