Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca
, con una variazione percentuale del 3,10%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo della società tech
evidenzia un declino dei corsi verso area 239,8 Euro con prima area di resistenza vista a 244,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 236,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)