Francoforte: positiva la giornata per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Avanza le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Volkswagen AG Pref
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 94,92 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 95,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)